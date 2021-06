WTA Berlin: Karolina Pliskova, învinsă în două seturi / Programul sferturilor

Americanca, una dintre revelațiile anului în tenisul feminin, a obținut victoria după o oră și 15 minute de joc, scor 7-5, 6-2.

În sferturi, Pegula o va întâlni pe Victoria Azarenka, după ce a șaptea favorită a competiției a trecut de Angelique Kerber, scor 6-3, 7-5.Madison Keys (28 WTA) vs Liudmila Samsonova (106 WTA)Jessica Pegula (26 WTA) vs Victoria Azarenka (16 WTA)Garbine Muguruza (13 WTA) vs Alize Cornet (63 WTA)Belinda Bencic (12 WTA) vs Ekaterina Alexandrova (34 WTA)."bett1open" se dispută în perioada 14-20 iunie, pe iarbă. Este turneu pregătitor pentru Wimbledon, al treilea Grand Slam al sezonului. Turneul de la Berlin face parte din categoria "WTA 500" și are premii totale în valoare de $565,530.