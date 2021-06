Surpriza zilei la Halle: Alexander Zverev, eliminat în optimi

Francezul s-a impus după o oră și 53 de minute de joc, scor 7-6(4), 3-6, 6-3.

În sferturi, Humbert se va confrunta cu Sebastian Korda (52 ATP), care a trecut de japonezul Kei Nishikori (57 ATP), scor 2-6 6-3, 7-5.

