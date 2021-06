Decizie șoc a lui Rafael Nadal: Nu va participa la Wimbledon și nici la Jocurile Olimpice

Vestea zilei din tenis vine din partea lui Rafael Nadal. Într-o postare pe contul personal de Twitter, ibericul a anunțat ceea ce mulți dintre iubitorii tenisului nu ar fi dorit să audă: nu va participa la Wimbledon și la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

În vârstă de 35 de ani, Nadal a câștigat două turnee ATP în acest sezon (Barcelona și Roma), iar la Roland Garros a fost învins în semifinale de Novak Djokovic (a fost doar a treia înfrângere în istoria participărilor de la Paris).





"Obiectivul major este să îmi prelungesc cariera și să fac în continuare ceea ce mă face fericit" - Rafael Nadal, despre renunțarea la Wimbledon și Jocurile Olimpice.



"Nu este niciodată o decizie ușor de luat (n.r. forfaitul), dar după ce mi-am ascultat corpul și am discutat cu echipa mea mi-am dat seama că este hotărârea corectă", a completat marele campion iberic.



