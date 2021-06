Motivul pentru care Patricia Țig a refuzat să joace la Jocurile Olimpice de la Tokyo

Aflată pe locul 61 în clasamentul WTA și eligibilă să meargă la Tokyo, Patricia Țig a anunțat că refuză să participe la Jocurile Olimpice din vara acestui an.



Măcinată de accidentări în ultima perioadă, Patricia a spus că nu regretă decizia și că își dorește ce este mai bine pentru corpul său.



Țig va oferi astfel șansa participării unei alte sportive, Ana Bogdan.



"Nu voi participa la Jocurile Olimpice…. Accidentări! Nu am ce să lămuresc, nu joc și asta am decis. Nu-mi pare rău pentru că fac ce simt că este mai bine pentru mine. Am avut un an... ciudat și vreau să am grijă de corpul meu" - Patricia Țig, citată de TVR