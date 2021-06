Devoratorul de recorduri - Novak Djokovic a anunțat următorul obiectiv important: Federer și Nadal, în pericol

A cucerit pentru a doua oară în carieră Parisul, iar foamea de trofee nu cunoaște limite. Proaspăt campion la Roland Garros, Novak Djokovic a anunțat deja următorul obiectiv important pe care și l-a stabilit. Sârbul se află pe un val de încredere fantastic, iar în lupta cu marii săi rivali (Roger Federer și Rafael Nadal) a devenit favorit cert.







Pentru el nu există cuvântul pauză, nici măcar după o victorie foarte importantă din carieră. Nole a trecut deja peste episodul fericit de la Paris și este concentrat pe următoarea țintă.







finală dramatică în 2019 contra lui Roger Federer.

Nu îi este teamă să o spună cu voce tare: da, vrea să își păstreze titlul de la Wimbledon, cucerit după ocontra lui Roger Federer.





Wimbledon, următorul obiectiv important al lui Federer



"Da, sunt doar două săptămâni între finala de aici (Roland Garros) şi primul tur de la Wimbledon. Nu este ceva ideal pentru că este o trecere de la o suprafaţă la o alta complet diferită.







Nu am nicio problemă să spun că vizez titlul la Wimbledon, desigur că ăsta e obiectivul meu. Am cucerit ultimele două turnee (2018, 2019), aşa că sper să pot prelungi seria câștigătoare. Sper să profit la Wimbledon de încrederea mare pe care o am acum" - Novak Djokovic.







A simțit mereu că îi va ajunge pe Federer și Nadal



"Nu m-am gândit niciodată că este o misiune imposibilă să ajung numărul lor de Grand Slam-uri. Încă nu i-am ajuns, dar avantajul lor mai este de doar un singur trofeu. Însă și ei joacă în continuare şi, în mod evident, joacă un super tenis, în special Rafa.







Avem în continuare şansele noastre la Wimbledon şi în celelalte turnee de Grand Slam. Avem câte patru șanse în fiecare an, ne luptăm pentru acest record fantastic" - Novak Djokovic.