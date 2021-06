FOTO Nole, legenda: Cele mai răsunătoare victorii din cariera lui Novak Djokovic

Semifinala Australian Open 2008: 7-5 6-3 7-6 (5) versus Federer

Finala Cupei Davis 2010: 6-2 6-2 6-4 versus Monfils

Finala Wimbledon 2011: 6-4 6-1 1-6 6-3 versus Nadal

Semifinala US Open 2011: 6-7 (7-9) 4-6 6-3 6-2 7-5 versus Federer

Finala Australian Open 2012: 5-7 6-4 6-2 6-7 (5-7) 7-5 versus Nadal

Turul 4 la Australian Open 2013: 1-6 7-5 6-4 6-7 (5-7) 12-10 versus Wawrinka

Semifinala Wimbledon 2013: 7-5 4-6 7-6 (7-2) 6-7 (6-8) 6-3 versus Del Potro

Finala Wimbledon 2014: 6-7 (7-9) 6-4 7-6 (7-4) 5-7 6-4 versus Federer

Semifinala Wimbledon 2018: 6-4 3-6 7-6 (9-7) 3-6 10-8 versus Nadal

Finala Wimbledon 2019: 7-6 (7-5) 1-6 7-6 (7-4) 4-6 13-12 versus Federer

Uite cele mai importante și răsunătoare victorii obținute de campionul sârb de-a lungul anilor:Djokovic l-a învins în finală pe Jo-Wilfred Tsonga pentru a câștiga primul său titlu de Grand Slam însă acest meci a marcat un moment cu totul aparte, întrerupând seria de 10 finale de Grand Slam consecutive jucate de Federer care îl învinsese pe sârb cu doar 4 luni înainte în prima sa finală majoră cu 7-6 (7-4) 7-6 (7-2) 6-4 la US Open. Dar de data aceasta legenda elvețiană nu a avut niciun răspuns pentru jocul impecabil al lui NoleFOTO: Juergen Hasenkopf / Shutterstock Editorial / ProfimediaPartida în sine a fost una fără istoric însă cu Serbia condusă cu 2-1, Djokovic a ținut țara sa în dispută înainte ca victoria răsunătoare a lui Viktor Troicki în fața lui Michael Llodra în ultimul meci să aducă sârbilor prima lor Cupă Davis. Djokovic, care l-a învins pe Gilles Simon în prima zi, a spus ulterior că triumful Serbiei a fost cheie pentru evoluția sa ca unul dintre cei mai buni jucători din lume.FOTO: Dragan Stankovic-Xaocphoto / Sipa Press / Profimedia ImagesAscensiunea lui Djokovic a stagnat după câștigarea primului său Grand Slam în 2008 însă în 2011 acesta a dominat scena mondială. Victoria de la Wimbledon, prima sa victorie pe iarbă, a pus capăt unei serii de 20 de victorii consecutive ale lui Rafa la All England Club și i-a adus lui Djokovic locul 1 mondial pentru prima dată. Până în acel moment Djokovic câștigase 47 din cele 48 meciuri disputate de la începutul anului.FOTO: Zeng Yi / Caters News / Profimedia ImagesLa 12 luni după ce a salvat două mingi de meci pentru a-l bate pe Federer în semifinalele US Open, Novak a repetat performanța, de data aceasta revenind de la un handicap de două seturi. Roger a servit la 5-3 în setul final, având 40-15 pe serviciu dar la prima minge de meci Djokovic a avut o lovitură direct câștigătoare fabuloasă iar la al doilea forehandul lui Federer a aterizat în fileu.FOTO: Stan Honda / AFP / Profimedia ImagesDupă ce i-a luat aproape 5 ore să îl învingă pe Andy Murray într-o semifinală maraton disputată de-a lungul a două zile, Djokovic a câștigat cea mai lungă finală de Grand Slam din istorie, învingându-l pe Rafa după 5 ore și 53 de minute la ora 01:37 dimineața, cea mai târzie oră la care s-a încheiat vreodată o finală de Grand Slam. Meciul a fost de asemenea cel mai lung din istoria Australian Open.Imaginile cu cei doi jucători prea epuizați pentru a sta în picioare după încheierea meciului au făcut înconjorul lumii.Greg Wood / AFP / Profimedia ImagesNole a fost adesea sub forma sa optimă în thrillerul de 5 ore dar din nou a dat dovadă de reziliența care l-a făcut faimos pentru a-l învinge pe Wawrinka care a afirmat că meciul „a fost de departe cel mai bun pe care l-am jucat vreodată”. Djokovic a câștigat setul 2 după ce a fost condus cu 5-2, a fost condus cu break în decisiv și a salvat 4 mingi de break când a servit la 3-4.FOTO: Fotosports International / Avalon / Profimedia ImagesDjokovic și-a consolidat reputația de om-maraton prin câștigarea a ceea ce la momentul respectiv a fost cea mai lungă semifinală din istoria Wimbledon, Nole adjudecându-și victoria în fața campionului argentinian după 4 ore și 43 de minute. Djokovic a descris partida ca „una dintre cele mai bune din care am făcut parte vreodată” deși disputa extrem de dificilă ar putea fi unul dintre factorii care au contribuit la înfrângerea sa în finala disputată cu Andy Murray două zile mai târziu.FOTO: Back Page Images / Shutterstock Editorial / Profimedia ImagesNole pierduse 5 din ultimele 6 finale de Grand Slam disputate când a ajuns la All England Club în 2014 însă a câștigat un meci spectaculos care a durat 3 ore și 56 de minute. Djokovic, care a recucerit și primul loc în clasamentul ATP după partidă, a descris-o ca fiind „cea mai de calitate finală de Grand Slam în care am fost”. Sârbul a luptat să revină în setul decisiv după ce nu a reușit să convertească o minge de meci în al patrulea.FOTO: Ella Ling-BPI / Shutterstock Editorial / Profimedia ImagesÎncă o partidă maraton de 5 ore și 15 minute care s-a întors după ce Djokovic a câștigat al treilea set la scurt timp înainte de ora 23:00 cu acoperișul tras pe Center Court. Cea mai lungă finală de Wimbledon disputată vreodată și prima decisă de un tie-break i-a adus victoria lui Djokovic după 5 ore și 57 de minute. Nole a devenit de asemenea primul bărbat din istoria de 71 de ani a Wimbledon care a câștigat finala după ce a apărat puncte de meci. Federer a servit pentru meci la 8-7 în decisiv dar sârbul a revenit din nou incredibil după ce a fost condus cu 40-15 într-una dintre cele mai dureroase înfrângeri din cariera lui Roger Federer.