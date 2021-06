Stefanos Tsitsipas, primul finalist de la Roland Garros - Victorie în cinci seturi cu Alexander Zverev

Un singur break a făcut diferența în primul set al partidei de pe Philippe Chatrier: Stefanos s-a impus la retur încă din al doilea game, s-a distanțat la 3-0 și nu a mai putut fi prins din urmă (6-3).

Setul secund a început perfect pentru Zverev: Alexander a condus cu 3-0, dar grecul a reușit o serie de șapte game-uri câștigate la rând (6-3, a continuat și în următorul set) și finala părea să meargă spre o victorie categorică a lui Tsitsipas.

Zverev nu a renunțat însă la luptă, și-a ridicat jocul la cel mai înalt nivel, s-a impus în setul al treilea (6-4) grație unui break reușit în al treilea game și a câștigat 20 dintre cele 24 de puncte jucate cu serviciul în setul al patrulea (6-4) reușind să împingă disputa în set decisiv.

Germanul a făcut prea multe erori și nu a rezistat în fața presiunii în setul al cincilea, Stefanos și-a revenit, a fost mult mai concentrat și a câștigat partida fructificând a cincea minge de meci (după ce le-a ratat pe primele patru la retur), scor 6-3.

In his fourth major semi, @steftsitsipas becomes the first Greek player to reach a Grand Slam singles final with a 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 victory over Alexander Zverev. #RolandGarros pic.twitter.com/C33m9eHdH3