Roland Garros: Barbora Krejcikova, în finală / A salvat o minge de meci și a fructificat-o pe a cincea în fața Mariei Sakkari

Barbora și Maria au oferit o luptă crâncenă de trei ore și 18 minute. Meciul, unul foarte echilibrat, a fost câștigat de jucătoarea din Cehia cu scorul de 7-5, 4-6, 9-7.

The match that doesn't want to end.... #RolandGarros pic.twitter.com/B53cO9TwHt

De știut:

Statistica partidei Krejcikova vs Sakkari:

Ași: 5 - 2

Duble greșeli: 5 - 3

Puncte câștigate cu primul serviciu: 62% - 61%

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 57% - 46%

Puncte de break câștigate: 47% - 55%

Lovituri câștigătoare: 31 - 27

Erori neforțate: 58 - 53

Total puncte câștigate: 126 - 118

Durată meci: 3h 18 min.

Czech Mate \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDFF



In just her fifth Slam singles main draw, @BKrejcikova earns a maiden major final in the longest women’s semi-final match in Paris, eliminating Sakkari in epic style 7-5, 4-6, 9-7.#RolandGarros pic.twitter.com/1rhoSdhbY8