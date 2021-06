Anastasia Pavlyuchenkova, prima finalistă de la Roland Garros - A trecut în două seturi de Tamara Zidansek

Meciul dintre Anastasia și Tamara a fost unul foarte intens, ambele jucătoare lovind foarte puternic. Rusoaica, mai experimentată decât adversara sa, a stat foarte bine în teren și a ales momentul potrivit pentru a ataca. De cealaltă parte, Tamara a reușit mai multe lovituri câștigătoare (27, față de 19 ale adversarei), dar a făcut și mai multe erori neforțate (33, Anastasia a avut 22) și a avut probleme la serviciu.





Favorită 31, Anastasia s-a calificat în marea finală după un meci care a durat o oră și 35 de minute, scor 7-5, 6-3.

Pentru titlu, Pavyluchenkova se va duela cu învingătoarea partidei dintre Barbora Krejcikova (33 WTA) și Maria Sakkari (18 WTA).

Anastasia Pavlyucenkova va împlini 30 de ani pe 3 iulie. Rusoica va juca pentru prima dată în ultimul act al unui turneu de Grand Slam.

Turul I: 6-4, 6-0 vs Christina McHale (95 WTA)Turul II: 6-2, 6-3 vs Ajla Tomljanovic (76 WTA)Turul III: 6-4, 2-6, 6-0 vs Aryna Sabalenka (4 WTA)Optimi: 5-6, 6-3, 6-2 vs Victoria Azarenka (16 WTA)Sferturi: (2)6-7, 6-2, 9-7 vs Elena Rybakina (22 WTA)Semifinale: 7-5, 6-3 vs Tamara Zidansek (85 WTA).