Perechea Desirae Krawczyk (SUA) / Joe Salisbury (Marea Britanie) a câștigat, joi, proba de dublu mixt din cadrul Roland Garros-ului.

Krawczyk și Salisbury au învins cuplul Elena Vesnina / Aslan Karatsev (Rusia), scor 2-6, 6-4, 10-5, după o oră și 15 minute de joc.

That winning feeling \uD83C\uDFC6 Desirae Krawczyk and Joe Salisbury are the 2021 #RolandGarros Mixed Doubles Champions, overcoming Elena Vesnina and Aslan Karatsev 2-6, 6-4, 10-5. pic.twitter.com/LdFXfWWYpn

When your first addition to the mixed doubles trophy cabinet is a Grand Slam title \uD83D\uDE0E



Soak it up @desiraekrawczyk and @joesalisbury92!#RolandGarros pic.twitter.com/sLDSA5RJ5Z