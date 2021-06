Diego Schwartzman, performanță cu repetiție - Argentinianul, adversar incomod pentru Rafael Nadal la Roland Garros

Câștigând setul secund al confruntării care a avut loc miercuri, scor 6-4, Diego a pus capăt unei serii de 36 de seturi consecutive adjudecate de Rafa la Paris. Ultimul jucător care reușise să câștige un set în fața ibericului a fost Dominic Thiem, în finala ediției din 2019.

Schwartzman nu se află la prima reușită de acest fel. În 2018, tot în sferturile de la Roland Garros, argentinianul oprea o serie și mai lungă a spaniolului: 38 de seturi câștigate în perioada 2016-2018 (recordul personal al lui Nadal).

Diego the conquerer ⚔️@dieschwartzman takes the second set 6-4, and becomes the first to win a set over Nadal at #RolandGarros since Thiem 2019. \uD83D\uDCAA pic.twitter.com/cJ3O8WQQdA