VIDEO Faza zilei: Cum s-a transformat Daniil Medvedev în Nick Kyrgios la minge de meci pentru Tsitsipas

​A încercat în toate felurile să schimbe tactica, dar pur și simplu el și zgura nu sunt prieteni buni (încă). Daniil Medvedev a încheiat într-o manieră aparte, demnă mai degrabă de Nick Kyrgios, meciul cu Stefanos Tsitsipas din sferturile de la Roland Garros.



Rusul a avut cea mai bună evoluție a sa din istorie la Paris (până la ediția din acest an nu bifase vreo victorie), dar este totuși departe (cel puțin momentan) de jucătorii cu pretenții pe această suprafață.



Exasperat pe undeva că aproape fiecare minge se întoarce din terenul advers (cu totul ar fi stat lucrurile dacă atacurile lui Daniil ar fi avut loc pe hard), Medvedev a apelat la unul dintre trucurile lui Nick Kyrgios tocmai la... minge de meci.



Nu a reușit să-l surprindă pe agilul Stefanos, iar grecul a avut parte de o ultimă minge câștigată cu lejeritate.



Wildest match point of the year? \uD83D\uDE35@steftsitsipas makes it back-to-back semi-finals at #RolandGarros, defeating Medvedev 6-3, 7-6(3), 7-5. pic.twitter.com/dCMdCvhUwc