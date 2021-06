Stefanos Tsitsipas, semifinalist la Roland Garros după duelul câștigat cu Daniil Medvedev

Partida a durat, iar grecul Tsitsipas s-a impus surprinzător având în vedere că avea unGrecul de 22 de ani, care a mai jucat în penultimul act la Australian Open, în 2019 şi 2021, este pentru a doua oară consecutiv în semifinale pe zgura pariziană. El, locul 6 WTA.Medvedev, 25 de ani, finalist la Australian Open 2021 şi US Open 2019, a ratat nu numai prima sa semifinală la French Open, ci şi posibilitatea de a deveni numărul 1 mondial, dacă ar fi câştigat turneul şi Djokovic nu ar fi ajuns în finală.Novak Djokovic (1 ATP) vs Matteo Berrettini (9 ATP)Rafael Nadal (3 ATP) vs Diego Schwartzman (10 ATP)​