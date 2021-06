Încă un record al lui Roger Federer pe care Novak Djokovic l-a bătut

A precizat în mai multe rânduri că-și dorește să doboare cât mai multe dintre recordurile rivalilor săi, iar odată cu victoria spectaculoasă din meciul cu Lorenzo Musetti (a revenit de la 0-2 la seturi) l-a mai întrecut pe Roger Federer la un capitol. Novak Djokovic este omul recordurilor din circuitul ATP.







Succesul i-a adus lui Nole și doborârea unui alt record din circuitul mondial: în urma victoriei de luni, Djokerul l-a depășit pe Roger Federer la capitolul victorii în cinci seturi de-a lungul carierei.







Desigur, este vorba de turneele de Grand Slam (doar la competițiile majore se joacă în acest moment după regula 3 din 5 seturi).







A fost pentru a 31-a oară în carieră când Novak Djokovic s-a impus într-un meci de cinci seturi.







Sârbul are 31 de succese și 9 înfrângeri în duelurile care s-au întins până în manșa decisivă. Novak este urmat de Roger Federer (30-17) și de Pete Sampras (29-9).







În TOP 5 se mai află Marin Cilic (27-12) și Lleyton Hewitt (26-19).











Djokovic și recordurile lui Federer

Nole a reușit în luna martie a acestui an să-și îndeplinească un mare vis: a devenit jucătorul de tenis cu cele mai multe săptămâni petrecute pe locul 1 ATP. În prezent, Djokerul are 323, iar Federer a rămas la 310.





Sârbul este deja peste Roger la numărul titlurilor Masters (36 față de 28 ale elvețianului), iar următorul mare obiectiv este să-i depășească pe Federer și Nadal la capitolul Grand Slam-uri (cei doi au câte 20, iar Novak are 18).







Sferturi Roland Garros 2021





Novak Djokovic (1) vs Matteo Berrettini (9)Rafael Nadal (3) vs Diego Schwartzman (10)Alexander Zverev (6) vs Alejando Davidovich FokinaStefanos Tsitsipas (5) vs Daniil Medvedev (2).