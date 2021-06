Iga Swiatek, omul momentului - Atrage tot mai mulți fani de marcă din lumea tenisului

A împlinit recent 20 de ani și este în cursă pentru a-și apăra trofeul cucerit la Roland Garros în 2020. Iga Swiatek este omul momentului în tenisul feminin, iar poloneza atrage prin jocul său tot mai mulți fani de marcă din sportul alb.







S-a calificat în sferturi după victoria cu Marta Kostyuk. A arătat forță și multă varietate. Iga este greu de învins, iar asta pentru că poloneza pare pregătită (cel puțin până acum) pentru orice fel de atac din partea adversarelor.

Swiatek și-a mai câștigat doi fani de marcă din lumea tenisului, aceștia arătându-și susținerea pentru poloneză după calificarea în sferturi.







"Ador să o privesc pe Iga Swiatek jucând", a precizat Andy Murray. Postarea de pe Twitter a scoțianului a primit rapid un răspuns din partea lui Andy Roddick: "De acord, este minunată".







Iga Swiatek i-a răspuns lui Andy Murray



"Mulțumesc, Sir Andy! Există vreo posibilitate de antrenament împreună? Am mare nevoie să-mi îmbunătățesc abilitățile pe iarbă" - Iga Swiatek, către Andy Murray.



Fost lider mondial, Murray are trei titluri de Grand Slam cucerite în carieră (Wimbledon 2013, 2016 și US Open 2012). De cealaltă parte, Roddick s-a aflat și el pe cea mai înaltă treaptă a clasamentului ATP, iar în CV-ul său apare un titlu major (US Open 2003) și alte trei finale la Wimbledon (2004, 2005, 2009 - toate pierdute împotriva lui Roger Federer).