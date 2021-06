Roland Garros: Rafael Nadal s-a calificat în sferturi - Victorie în trei seturi cu Jannik Sinner

Tânărul Sinner (19 ani, 19 ATP) a fost un adversar redutabil pentru Nadal. Italianul a condus cu 5-3 în primul set, dar Rafa a câștigat următoarele patru game-uri (7-5).

În setul secund, Nadal a avut 4-0, Sinner a recuperat două break-uri (4-3), dar au urmat opt game-uri consecutive adjudecate de "Regele zgurii" (6-3, 6-0).

Jeu, set, match: Nadal @RafaelNadal makes it 35 sets in a row at #RolandGarros as he dismisses Sinner 7-5, 6-3, 6-0. \uD83D\uDD25 pic.twitter.com/VALFKoXY8K