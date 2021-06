LiveBLOG Roland Garros: Novak Djokovic revine de la 0-2 la seturi contra lui Lorenzo Musetti și se califică în sferturi

Vom avea set decisiv: Nole a egalat situația după ce a bifat un bagel (6-0). Se joacă de trei ore și patru minute.



Răspuns de mare campion al sârbului: Nole a venit mult mai hotărât de la vestiare: agresivitate liderului ATP a dat roade pe tabelă, iar Djokovic a câștigat manșa categoric, scor 6-1.Gluma se îngroașă pe Chatrier:. A fost al doilea tiebreak pe care italianul și l-a adjudecat (7-2). Se joacă deja de două ore și 20 de minute.(favorit zece) este în sferturi la Roland Garros. Argentininanul a trecut în trei seturi (7-6(9), 6-4, 7-5) de Jan-Lennard Struff. Partida a durat trei ore și două minute.(79 ATP) a câștigat surprinzător primul set al partidei cu liderul mondial. Novak Djokovic a fost ținut în șah de italian, iar manșa i-a revenit dramatic, 9-7 în tiebreak, lui Lorenzo.Schwartzman și Struff au avut nevoie de peste o oră pentru a încheia primul set: 11-9 în tiebreak pentru argentinian. Meci spectaculos pe Suzanne Lenglen.Este prima calificare într-un sfert de finală la un Grand Slam pentru americanca de doar 17 ani.