Decizia Serenei Williams după eliminarea surprinzătoare de la Paris

Cu marile favorite deja eliminate într-o formă sau alta (abandonuri sau pe teren), Serena Williams era văzută cu șanse reale la câștigarea Roland Garros-ului. Americanca s-a lovit însă de puternica Elena Rybakina, iar eliminarea din optimi a surprins Parisul (6-3, 7-5, după o oră și 17 minute).







Eliminată în optimi de la Roland Garros, Serena a luat decizia de a pleca mai devreme către Londra, acolo unde va pregăti așa cum se cuvine Wimbledon-ul, turneu unde va avea încă o tentativă de a o egala pe Margaret Court (24 de titluri de Grand Slam).







Ce spune Serena după eliminare





"Am avut o serie de meciuri bune aici (n.r. la Paris). Nu am avut cel mai reușit sezon de zgură, a fost ok până la urmă să obțin trei victorii. Mă aflu mult mai sus din punct de vedere sportiv decât la momentul în care am ajuns la Roland Garros" - Serena Williams, după eliminarea de la al doilea Grand Slam al anului.







Cum explică înfrângerea cu Rybakina





"Am fost cu adevărat aproape. Un punct aici, un punct acolo, s-ar fi putut schimba cursul partidei. Nu am câștigat însă aceste puncte importante, cele care ar fi putut balansa în favoarea mea disputa" - Serena Williams.







Ultima participare la Roland Garros?





"Cu siguranță nu mă gândesc la acest lucru deloc. Am în minte multe, dar nu asta" - Serena Williams.





Următorul asalt - Wimbledon





"Mă voi duce acasă și mă voi recupera după Paris. Mă voi regrupa, iar apoi voi începe direct pregătirea pentru Londra. Trebuie să ajung acolo devreme pentru carantină, deci, da, va fi destul de curând (sosirea în Regat)", a conchis Serena.







).

Ultima ediție de la Wimbledon a fost cea din 2019 (anul trecut nu s-a ținut din cauza pandemiei), iar Serena Williams a ajuns până în finală ( a fost învinsă categoric de Simona Halep ).





Turneul de pe iarba londoneză va avea loc în perioada 28 iunie - 11 iulie. Competiția va putea fi urmărită LiveText pe HotNews.ro și în direct pe Eurosport.





Americanca va încerca să o egaleze pe Margaret Court la Wimbledon, turneu unde s-a impus în șapte rânduri (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016).





Clasamentul titlurilor de Grand Slam:



1 Margaret Court 24

2 Serena Williams 23

3 Steffi Graf 22

4 Helen Wills Moody 19

5 Chris Evert / Martina Navratilova 18.