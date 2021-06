Explicațiile Soranei Cîrstea după ce a fost eliminată în optimile de la Roland Garros

"A fost o zi nu foarte grozavă din partea mea. Nu am jucat la cel mai bun nivel. În primul set am avut șanse, am reușit să am acea minge de set, de care nu am profitat. Acolo a fost un moment cheie. În tiebreak am avut câteva greșeli pe care în mod normal nu le fac. Asta m-a costat primul set.





În al doilea set, ea a jucat foarte bine, dar pe un joc slab al meu. Îmi asum, nu am reușit să joc ceea ce aveam în plan, ceea ce pregătisem. Sunt zile și zile, e normal, nu a fost o zi prea reușită pentru mine. Am pierdut pe mâna mea.





a declarat Sorana Cîrstea, pentru Eurosport. Am avut un sezon de zgură foarte bun, un turneu bun per total la Paris, chit că azi nu a fost cea mai reușită zi. Am 12 victorii în acest sezon de zgură, e clar că e un sezon bun",

De știut:

Tamara Zidansek este prima jucătoare din Slovenia care ajunge în sferturile unui turneu de Grand Slam.

În sferturi, Tamara Zidansek (85 WTA) va juca împotriva câștigătoarei dintre Marketa Vondrousova (21 WTA) și Paula Badosa (35 WTA).

Pentru parcursul de la Roland Garros, Sorana va primi €170.000 și 240 de puncte (ocupă locul 45 în clasamentul WTA în timp real).

Pentru Sorana, prezența în optimi este a doua cea mai bună performanță înregistrată la Paris (în 2009 a ajuns în sferturi).





Turneul de la Roland Garros se dispută în perioada 30 mai - 13 iunie, are premii totale în valoare de €34.367.215, iar aceasta este ediția cu numărul 125. Campionii en-titre sunt Iga Swiatek și Rafael Nadal (de 13 ori câștigător la Paris).

