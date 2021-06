Programul zilei de duminică - Când va juca Sorana Cîrstea cu Tamara Zidansek

Roland Garros

Terenul Suzanne Lenglen





Ziua de tenis pe această arenă începe la ora 12:00 (ora României) cu duelul dintre Sorana Cîrstea și Tamara Zidansek. Meciul va fi LiveText pe HotNews.ro.

Ce nume importante vor juca duminică la Paris:





Victoria Azarenka vs Anastasia Pavlyuchenkova

Stefanos Tsitsipas vs Pablo Carreno Busta

Serena Williams vs Elena Rybakina

Alexander Zverev vs Kei Nishikori

Cristian Garin vs Daniil Medvedev.

De la ora 12:00, în primul meci al zilei, se vor duela perechile Irina Begu / Nadia Podoroska (România / Argentina) vs Clara Burel / Chloe Paquet (Franța).Marketa Vondrousova vs Paula BadosaNovak Djokovic (1) vs Lorenzo MusettiMatteo Berrettini (9) / Soonwoo Kwon vs Dominic Koepfer / Roger Federer (8)Rafael Nadal (3) vs Jannik Sinner (18)Diego Schwartzman (10) vs Jan-Lennard StruffAlexander Zverev (6) vs Kei NishikoriAlejandro Davidovich Fokina vs Federico DelbonisStefanos Tsitsipas (5) vs Pablo Carreno Busta (12)Cristian Garin (22) vs Daniil Medvedev (2).Ons Jabeur (25) vs Cori Gauff (24)Sloane Stephens vs Barbora KrejcikovaSofia Kenin (4) vs Maria Sakkari (17)Marta Kostyuk vs Iga Swiatek (8)Serena Williams (7) vs Elena Rybakina (21)Victoria Azarenka (15) vs Anastasia Pavlyuchenkova (31)Tamara Zidansek vsMarketa Vondrousova (20) vs Paula Badosa (33).Turneul de la Roland Garros se dispută în perioada 30 mai - 13 iunie, are premii totale în valoare de €34.367.215, iar aceasta este ediția cu numărul 125. Campionii en-titre sunt Iga Swiatek și Rafael Nadal (de 13 ori câștigător la Paris).