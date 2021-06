VIDEO Iana Sizikova, reținută la Roland Garros în ancheta privind meciul trucat contra perechii Mitu/Țig

Tenismena din Rusia nu a impresionat în circuitul WTA și a câștigat de-a lungul carierei 170.000 de euro.





Sursa video: Eurosport









Meciul pe seama căruia a fost deschisă o anchetă de către procurorii francezi este cel dintre Andreea Mitu/ Patricia Ţig vs Madison Brengle/Iana Sizikova (SUA/Rusia), scor 7-6(8), 6-4, din turul I al probei de dublu feminin de la Roland Garros din 2020.A fost raportat, iar în plus a fost înregistrată oÎn acel game, Sizikova (101 WTA) a comis două duble greşeli şi nu a ajuns la o minge care pare accesibil de returnat. Româncele au obţinut break-ul la zero şi au preluat conducerea cu 3-2. Sizikova, 25 de ani, ocupă locul 89 în clasamentul probei de dublu şi locul 652 la simplu.Astfel,, când ieşea de la masaj, pe care ea şi compatrioata ei, Ekaterina Alexandrova, l-au disputat cu perechea australiană Ajla Tomljanovic/Storm Sanders, partidă câştigată de aceasta din urmă cu 6-1, 6-1.De asemenea, camera de hotel a sportivei din Rusia a fost percheziţionată.