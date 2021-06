LiveBLOG Roland Garros: Ziua cea mare pentru Sorana Cîrstea și Ana Bogdan

Terenul 14





Ziua de tenis pe această arenă începe la ora 12:00 (ora României). Duelul Soranei Cîrstea cu Daria Kasatkina va fi al doilea, după confruntarea dintre Casper Ruud și Alejandro Davidovich Fokina (de pe tabloul masculin). Partida Cîrstea vs Kasatkina ar putea începe undeva după ora 14:30.



Terenul Simonne Mathieu



Ultimul meci al zilei (al patrulea) va fi cel dintre Paula Badosa (35 WTA) și Ana Bogdan (102 WTA). Ziua de tenis începe pe această arenă la ora 12:00 (ora României). Meciul dintre Paula Badosa și Ana Bogdan ar putea începe undeva după ora 18:00.

Cele patru meciuri de unde va rezulta o semifinalistă sunt:





Tamara Zidansek (85 WTA) vs Katerina Siniakova (68 WTA)

Sorana Cîrstea (54 WTA) vs Daria Kasatkina (37 WTA)

Polona Hercog (73 WTA) vs Marketa Vondrousa (21 WTA)

Paula Badosa (35 WTA) vs Ana Bogdan (102 WTA)





Optimi:





Zidansek/Siniakova vs Cîrstea/Kasatkina

Hercog/Vondrousova vs Badosa/Bogdan





Sferturi:





Zidansek/Siniakova/Cîrstea/Kasatkina vs Hercog/Vondrousova/Badosa/Bogdan





De știut:

Învingătoarea de pe această parte de tablou se va duela în semifinale cu jucătoarea cea mai bună de pe culoarul unde se află, printre altele, Aryna Sabalenka (3), Serena Williams (7), Victoria Azarenka (15) și Elena Rybakina (21).