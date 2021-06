Ashleigh Barty, după retragerea de la Roland Garros: "M-am luptat cu durerea încă de la primul game"

Ashleigh Barty a abandonat în timpul meciului cu Magda Linette , din turul al doilea de la Roland Garros. După doar 48 de minute, australianca i-a strâns mâna adversarei și a părăsit turneul unde a bifat cel mai bun rezultat al carierei: titlul din 2019.

Australianca a acuzat unele dureri la spate și a preferat să nu forțeze.





Barty fusese dominată autoritar de adversară până la momentul abandonului (6-2, 2-2 în favoarea polonezei), tenisul lui Linette fiind unul agresiv și precis.

​"Este dureros să abandonez aici. Cu echipa mea, am făcut tot posibilul pentru a fi pe teren şi. Este cu atât mai regretabil cu cât sezonul de zgură a fost bun până acum. Şi apoi, fără noroc, ceva a deraiat weekend-ul trecutşi ne-a lansat într-o cursă contra cronometru pentru a putea juca.Astăzi (n.r. - joi), nu se îmbunătăţea, se înrăutăţea şi mai mult. Dar, aşa cum am spus, ultimele două luni au fost foarte pozitive şi ceea ce s-a întâmplat la Paris nu va schimba totul. Este dezamăgitor faptul că se termină astfel, dar totul se întâmplă dintr-un bun motiv. Depinde de mine să aflu de ce s-a întâmplat aşa., dar nu prea vreau să vorbesc despre asta. Cert este că a devenit problematic la serviciu. Da, am revenit la 2-2 în setul secund. Darşi acum devenise prea mare. Dacă aş fi continuat ar fi fost riscant. Nu a fost o decizie uşoară de luat, dar trebuia luată",Turneul de la Roland Garros se dispută în perioada 30 mai - 13 iunie, are premii totale în valoare de €34.367.215, iar aceasta este ediția cu numărul 125. Campionii en-titre sunt Iga Swiatek și Rafael Nadal (de 13 ori câștigător la Paris).