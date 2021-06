Știrea zilei de la Roland Garros: Ashleigh Barty, lidera mondială, a abandonat

Stirea zilei de la Roland Garros a fost furnizată de lidera mondială: Ashleigh Barty a abandonat în timpul meciului cu Magda Linette, din turul al doilea. După doar 48 de minute, australianca i-a strâns mâna adversarei și a părăsit turneul unde a bifat cel mai bun rezultat al carierei: titlul din 2019.

Australianca a acuzat unele dureri la spate și a preferat să nu forțeze.



Barty fusese dominată autoritar de adversară până la momentul abandonului (6-2, 2-2 în favoarea polonezei), tenisul lui Linette fiind unul agresiv și precis.



De știut:

Magda Linette progresses to the third-round after 2019 Champion Ashleigh Barty retires due to injury, 6-1, 2-2 [ret].



The Pole meets Ons Jabeur next. #RolandGarros pic.twitter.com/qZvFBe3GaL