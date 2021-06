VIDEO Rafael Nadal, sărbătoritul zilei: "Regele zgurii" împlinește 35 de ani

Este considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria tenisului, iar ziua de naștere și-o petrece de obicei în locul unde a obținut cele mai mari satisfacții ale carierei, la Roland Garros. Rafael Nadal împlinește joi, 3 iunie, vârsta de 35 de ani. O va sărbători așa cum știe cel mai bine: prin muncă (va juca în sesiunea de seară împotriva lui Richard Gasquet).



Australian Open (2009), Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020), Wimbledon (2008, 2010), US Open (2010, 2013, 2017, 2019).



Turneele unde Nadal are cele mai multe titluri:



Roland Garros: 13

Barcelona: 12

Monte Carlo: 11

Roma: 10



Rafael Nadal și cadoul din partea ATP:



