VIDEO Mihaela Buzărnescu, punctul meciului contra Serenei Williams - Americanca a lăudat-o pe sportiva noastră

Mihaela Buzărnescu și-a vândut scump pielea contra Serenei Williams, sportiva noastră reușind unul dintre cele mai bune meciuri din acest an. La finalul disputei, americanca a lăudat-o pe Miki și a scos în evidență un punct spectaculos care a fost câștigat de româncă.



La finalul duelului, Serena a lăudat-o pe Miki.



"Adversara mea a jucat bine. Și eu am jucat bine. Ea a avut foarte multe lovituri direct câștigătoare, iar acel punct a fost atât de lung (n.r. raliul meciului, unul care i-a revenit Mihaelei)

A fost distractiv pe teren. E tare plăcut atunci când te bucuri de job-ul tău și zâmbești când ești la muncă. E ceva rar pentru mine. Îmi iubesc job-ul, dar nu zâmbesc prea mult pe teren. Sunt foarte încântată să fiu aici (n.r. la Paris)" - Serena Williams.



De știut:

Turneul de la Roland Garros se dispută în perioada 30 mai - 13 iunie, are premii totale în valoare de €34.367.215, iar aceasta este ediția cu numărul 125. Campionii en-titre sunt Iga Swiatek și Rafael Nadal (de 13 ori câștigător la Paris).

Punctul la care face referire Serena Williams:



The quality keeps going \uD83C\uDD99#RolandGarros | @MikiBuzarnescu pic.twitter.com/pt7WPCWqND