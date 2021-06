LIVEBlog Roland Garros: Sorana Cîrstea vs Martina Trevisan 1-0

A început și partida de unde va veni advesara pentru Cîrstea / Trevisan. Este vorba despre meciul dintre Daria Kasatkina și Belinda Bencic.



În 2009, Sorana a bifat cea mai importantă performanță la Paris: un sfert de finală (a fost învinsă de Samantha Stosur).



Câștigătoarea partidei dintre Cîrstea și Trevisan o va întâlni în turul trei de la Paris pe învingătoarea duelului dintre Daria Kasatkina (37 WTA) și Belinda Bencic (cap de serie 10).



Sorana și Martina nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul mondial. Duelul va începe la ora 12:00.



Aflată într-un moment bun al carierei, Sorana Cîrstea (54 WTA) se duelează în turul doi de la Roland Garros cu Martina Trevisan (97 WTA). Tot miercuri, Mihaela Buzărnescu o va întâlni pe Serena Williams. Rămâi pe HotNews.ro pentru a fi la curent cu tot ceea ce se întâmplă în complexul de la Porte d'Auteuil în cea de-a patra zi de concurs.

Turneul de la Roland Garros se dispută în perioada 30 mai - 13 iunie, are premii totale în valoare de €34.367.215, iar aceasta este ediția cu numărul 125. Campionii en-titre sunt Iga Swiatek și Rafael Nadal (de 13 ori câștigător la Paris).

Rise and shine ⛅



The second-round fun gets underway on Day 4. #RolandGarros