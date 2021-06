Retragerea lui Naomi Osaka de la Roland Garros a făcut înconjurul planetei - Cele mai importante reacții din lumea sportului

Amenințată cu excluderea din competiție după ce a hotărât să boicoteze conferințele de presă de la Roland Garros, Naomi Osaka a anunțat, luni, că se retrage de la Grand Slam-ul parizian.Tânăra, 17 ani, cunoscută deja pentru implicarea ei în lupta împotriva rasismului, a încurajat-o pe reţelele de socializare: "Rămâi puternică! Admir vulnerabilitatea ta."În favoarea japonezei a reacţionat şi o fost campioană la Roland-Garros. "Sunt atât de tristă pentru Naomi Osaka. Ca sportivi, trebuie să avem grijă de corpul nostru, dar şi de mintea noastră. Noroc, Naomi!”, a scris, pe Twitter.Reacţiile din jurul acestei controverse au depăşit graniţele tenisului. În Statele Unite,, conducătorul de joc al echipei Golden State Warriors, a lăudat curajul jucătoarei Naomi Osaka, înainte de a-şi încheia mesajul cu mesajul: "Un mare respect pentru tine, Naomi Osaka!”.Un alt baschetbalist,, de la Portland Trail Blazers, a mers şi mai departe: "Mi se pare o ruşine că unii oameni nu înţeleg această decizie. Astăzi, sportivii sunt chiar mai expuşi decât înainte. Indiferent dacă este pe Twitter, Instagram sau orice altceva, oamenii au voie să comenteze, să aibă opinii sau să arate lipsă de respect.""Este mai bine să o vezi pe Naomi Osaka jucând fără să vorbească cu mass-media sau să nu o vezi deloc jucând?, s-a întrebat antrenorul formaţiei New Orleans Pelicans,Două legende ale atletismului şi-au arătat sprijinul pentru jucătoarea de tenis. Britaniculşi-a manifestat empatia faţă de sportiva japoneză: "Nu mai trebuie puse întrebări. Trebuie spus doar că, dacă ea zice că are nevoie de această pauză, atunci chiar are nevoie de ea."Pentru cvadruplul campion olimpic, această decizie trebuie respectată. "Trebuie să o sprijinim. Eu însumi am fost în săli de presă şi a fost foarte tensionat”, a explicat el televiziunii britanice.Dar o altă legendă a tenisului are o părere diferită, gândindu-se mai mult la viitorul japonezei Osaka. "Cariera lui Naomi Osaka în tenis este "în pericol" ca urmare a boicotului ei faţă de mass-media şi a retragerii de la French Open, crede„Am auzit primul ei răspuns în urmă cu câteva zile despre acest boicot mass-media şi asta trebuie luat întotdeauna în serios, mai ales de la o persoană atât de tânără. Nu s-a descurcat cu presiunea de a face faţă presei după ce a pierdut un meci, dar asta se întâmplă frecvent şi trebuie să te descurci. Am crezut întotdeauna că mass-media face parte din . Fără mass-media, nu există premii în bani, nu există contracte, nu primeşti partea ta din tort”, susțineAm urât mass-media şi nu-mi plăcea să vorbesc cu jurnaliştii, dar trebuia să o faci. Acum se retrage din turneu pentru că nu poate face faţă acestui lucru şi asta îmi ridică întrebări mult mai mari. Dacă nu poate face faţă presei din Paris, nu poate face faţă presei de la Wimbledon sau de la US Open. Aşa că aproape simt că, din cauza problemelor de sănătate mintală, cariera ei este în pericol", a adăugat, conform News.ro.La o zi după anunțul niponei, sponsorii au anunțat că o susțin în demersul ei „Gândurile noastre sunt alături de Naomi. O sprijinim şi îi recunoaştem curajul de a împărtăşi propria experienţă de sănătate mintală",, cu care Osaka se află sub contract din 2019.„Decizia luată de Naomi Osaka ne aminteşte tuturor cât de important este de a pune pe primul plan sănătatea şi starea generală de bine. O susţinem şi îi admirăm curajul de a aborda probleme importante, atât pe teren, cât şi în afara terenului”,„Ne rugăm pentru recuperarea grabnică a lui Naomi Osaka şi îi dorim succes în continuare",, producător japonez de tăiţei (noodles) instant.​