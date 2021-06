Revenire emoționantă: Carla Suarez Navarro, aproape de o mare victorie în primul tur de la Roland Garros

Nothing but respect. ❤️\uD83E\uDD17 Former finalist @SloaneStephens bounces back with a 3-6, 7-6(4), 6-4 win over Carla Suarez Navarro in the Spaniard’s final #RolandGarros . pic.twitter.com/0zxXtJzGLy

Tenismena nu a mai evoluat de la turneul organizat la Doha în februarie 2020, urmând pauza generată de pandemie și apoi diagnosticul de la începutul lunii septembrie.

Navarro anunțase la sfârșitul lui 2020 că plănuiește să se întoarcă pe teren, pentru ”a juca trei sau patru turnee, nu mai mult”. Sportiva își dorește foarte mult să se retragă pe terenul de tenis.

Suarez Navarro ocupă în prezent locul 118 în lume. Sportiva a reușit să ajungă de două ori până în sferturile de finală de la Paris.

Carla Suarez Navarro a câştigat la simplu două turnee, Oeiras - 2014 și la Doha, şi a mai disputat nouă finale, cele mai importante la Miami şi Roma, în 2015. Cea mai bună clasare a jucătoarei spaniole a fost locul 6 WTA, în 2016.

This is what it’s all about. ❤️



Wonderful to see you, @CarlaSuarezNava! #RolandGarros pic.twitter.com/EJOR01QIt4