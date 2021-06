Roland Garros: Când va avea loc meciul Mihaelei Buzărnescu cu Serena Williams - Programul zilei de miercuri

Terenul 3





În al doilea meci al zilei de pe acest teren, perechea Raluca Olaru/Nadiia Kichenkok (România/Ucraina) se va duela cu echipa Lyudmyla Kichenok/Arina Rodionova (Ucraina/Australia). Partida va începe în jurul orei 13:30.

Meciurile Mihaela Buzărnescu vs Serena Williams și Sorana Cîrstea vs Martna Trevisan vor fi transmiseConform programului oficial, meciul dintreși Serena Williams va fi al treilea al zilei de pe această arenă, după Tan vs Vondrousova și Khachanov vs Nishikori. Confruntarea nu va începe mai devreme de ora 17:00 (ora României).Ziua de tenis pe această arenă va începe cu meciul. Sportiva noastră o va întâlni în turul al doilea pe italianca Martina Trevisan (97 WTA), de la ora 12:00.În prima confruntare de pe această arenă (de la ora 12:00), echipa/Yulia Putintseva (România/Kazakhstan) se va confrunta cu Alicja Rosolska/Coco Vandeweghe (Polonia/SUA).Turneul de la Roland Garros se dispută în perioada 30 mai - 13 iunie, are premii totale în valoare de €34.367.215, iar aceasta este ediția cu numărul 125. Campionii en-titre sunt Iga Swiatek și Rafael Nadal (de 13 ori câștigător la Paris).