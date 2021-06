Surpriză la Roland Garros: Unul dintre cei mai în formă jucători ai anului, eliminat din runda inaugurală

Andrey Rublev, unul dintre jucătorii cu o evoluție foarte bună în 2021, a părăsit în mod surprinzător turneul de la Roland Garros încă din runda inaugurală. Cap de serie numărul șapte, rusul reușise în acest sezon chiar și o victorie împotriva lui Rafael Nadal pe zgură (la Monte Carlo).

Jan-Lennard Struff (42 ATP) a oferit surpriza zilei de la Paris: l-a eliminat pe Rublev. A fost 6-3, 7-6(6), 4-6, 3-6, 6-4 pentru german după un meci de trei ore și 46 de minute.



