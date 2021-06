Cine o susține necondiționat pe Naomi Osaka după retragerea de la Roland Garros

Ashleigh Barty, lidera mondială: "Întrebările nu mă împiedică să dorm".

Ana Bogdan a profitat de retragerea lui Naomi Osaka de la Grand Slam-ul parizian.



Locul 102 WTA, Ana are garantat din partea organizatorilor un cec în valoare de €113.000 pentru calificarea în turul al treilea. De asemenea, sportiva noastră va primi și 130 de puncte în ierarhia WTA de simplu.



Este practic cea mai bună performanță atinsă de Ana la un Grand Slam (turul trei), ea mai reușind acest lucru o singură dată: Australian Open, ediția din 2018.



Ana Bogdan știe cu cine se va duela pentru un loc în optimile de la Roland Garros: cu învingătoarea disputei dintre Paula Badosa (35 WTA) și Danka Kovinic (62 WTA). România are deja o reprezentantă în turul trei de la Roland Garros, după

Amenințată cu excluderea din competiție după ce a hotărât să boicoteze conferințele de presă de la Roland Garros, Naomi Osaka a anunțat, luni, că se retrage de la Grand Slam-ul parizian.La o zi după anunțul niponei,„Gândurile noastre sunt alături de Naomi. O sprijinim şi îi recunoaştem curajul de a împărtăşi propria experienţă de sănătate mintală",, cu care Osaka se află sub contract din 2019.„Decizia luată de Naomi Osaka ne aminteşte tuturor cât de important este de a pune pe primul plan sănătatea şi starea generală de bine. O susţinem şi îi admirăm curajul de a aborda probleme importante, atât pe teren, cât şi în afara terenului”,„Ne rugăm pentru recuperarea grabnică a lui Naomi Osaka şi îi dorim succes în continuare",, producător japonez de tăiţei (noodles) instant, potrivit News.ro.„Nu este o situație pe care mi-am imaginat-o sau am intenționat să o creez acum câteva zile. Cred că, acum, cel mai bun lucru pentru turneu, pentru ceilalți jucători și bunăstarea mea este să mă retrag, astfel încât toată lumea să se poată concentra asupra tenisului care se desfășoară la Paris”,Câștigătoare a patru titluri de Grand Slam,și că speră ca amenzile pe care le va plăti pentru luarea acestei decizii să meargă la o organizație caritabilă pentru sănătatea mintală.​Duminică, organizatorii anunțaseră că japonezapentru că nu şi-a onorat obligaţiile contractuale legate de mass-media și că ar putea fi chiar exclusă din competiția de la Paris.Mari,Luni, Wim Fissette, antrenorul lui Osaka, a declarat și el, pe marginea acestui subiect, că ”Naomi are posibilitatea să folosească statutul său pentru a aborda probleme şi a iniţia lucruri".