LiveBLOG: Ziua a treia de la Roland Garros - Irina Bara și Horia Tecău joacă în aceste momente

Din păcate, Irina Bara a pierdut primul set, unul foarte echilibrat. A fost 7-6(5) pentru Astra Sharma.

Ann Li (SUA, 75 WTA) i-a administrat un "bagel" (6-0) adversarei Margarita Gasparyan (100 WTA).



Pe terenul 4, Horia Tecău și Kevin Krawietz au câștigat primul set al partidei cu dublul Gonzalo Escobar / Ariel Behar, scor 6-3.



Getting into the swing of things \uD83C\uDFBE #RolandGarros pic.twitter.com/LXo40vIHlE

The Day 3⃣ action is underway!



Wherever you are in the world, here's where you can watch \uD83D\uDCFA#RolandGarros