Garbine Muguruza, campioana din 2016, eliminată în primul tur de o jucătoare în vârstă de doar 18 ani (Rezultatele zilei)

Roland Garros

Hailey Baptiste (SUA) vs Anna Blinkova (Rusia) 6-1, 6-4

Zarina Diyas (Kazakhstan) vs Heather Watson (Marea Britanie) 6-4, 7-5

Elise Mertens (Belgia/14) vs Storm Sanders (Australia) 6-4, 6-1

Varvara Gracheva (Rusia) vs Lara Arruabarrena (Spania) 6-2, 6-3

Rebecca Peterson (Suedia) vs Shelby Rogers (SUA) (3)6-7, 7-6(8), 6-2

Iga Swiatek (Polonia/8) vs Kaja Juvan (Slovenia) 6-0, 7-5

Mihaela Buzarnescu (România) vs Arantxa Rus (Olanda) 7-5, 7-5

Madison Brengle (SUA) vs María Camila Osorio (Columbia) 7-5, 6-4

7-6(5), 6-2 Sorana Cirstea (România) vs Johanna Konta (Marea Britanie/19)

Martina Trevisan (Italia) vs Alison Van Uytvanck (Belgia) 7-5, 4-6, 6-4

Belinda Bencic (Elveția/10) vs Nadia Podoroska (Argentina) 6-0, 6-3

Polona Hercog (Slovenia) vs Kiki Bertens (Olanda/16) 6-1, 3-6, 6-4

Caroline Garcia (Franța) vs Laura Siegemund (Germania) 6-3, 6-1

Harmony Tan (Franța) vs Alizé Cornet (Franța) 6-4, 6-4

Markéta Vondroušová (Cehia/20) vs Kaia Kanepi (Estonia) 4-6, 6-3, 6-0.

Marta Kostyuk (81 WTA, 18 ani) a avut nevoie de o oră și 22 de minute pentru a trece de iberică, scorÎn turul următor, jucătoarea din Ucraina se va confrunta cu Saisai Zheng (China, 57 WTA), care a trecut de Sara Sorribes Tormo (Spania, 49 WTA), scor 4-6, 6-4, 6-4.Tereza Martincova (Cehia) vs Ivana Jorovic (Serbia) 6-3, 7-6(6)Jessica Pegula (SUA/28) vs Lin Zhu (China) 6-4, 4-6, 6-4Marta Kostyuk (Ucraina) vs Garbine Muguruza (Spania/12) 6-1, 6-4Saisai Zheng (China) vs Sara Sorribes Tormo (Spania) 4-6, 6-4, 6-4Daria Kasatkina (Rusia) vs Misaki Doi (Japonia) 6-3, 5-7, 6-3Turneul de la Roland Garros se dispută în perioada 30 mai - 13 iunie, are premii totale în valoare de €34.367.215, iar aceasta este ediția cu numărul 125. Campionii en-titre sunt Iga Swiatek și Rafael Nadal (de 13 ori câștigător la Paris).