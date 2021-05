Roger Federer, în turul doi la Roland Garros / Victorie în trei seturi cu Denis Istomin

Cap de serie nr. 8, Fedex a jucat foarte bine la serviciu (a câștigat 80% dintre punctele jucate cu <primul> și 79% cu <al doilea>), nu i-a oferit vreo șansă de break lui Denis Istomin (Uzbekistan, 204 ATP) și s-a impus după o oră și 35 de minute de joc, scor 6-2, 6-4, 6-3.

We've waited 487 days to see that wave at a Grand Slam \uD83D\uDE0D \uD83C\uDFA5: @rolandgarros | @rogerfederer pic.twitter.com/OXcHXBcoK5

You just love to see it \uD83D\uDE0D#RolandGarros | @rogerfederer pic.twitter.com/4SXeIdPxqP