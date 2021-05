Programul zilei de marți de la Roland Garros: Cu cine vor juca reprezentanții României - Intră în joc favoriții: Djokovic, Nadal și Barty

Organizatorii de la Roland Garros au anunțat programul zilei de marți (1 iunie), România având reprezentanți pe terenurile de la Porte d'Auteuil. De asemenea, vor intra în scenă și marii favoriți: Novak Djokovic, Rafael Nadal și Ashleigh Barty.







Terenul 4





În primul meci al zilei (de la ora 12:00, ora României), perechea Horia Tecău / Kevin Krawietz va juca împotriva dublului Gonzalo Escobar / Ariel Behar.







Terenul 12





Ziua de tenis pe această arenă va începe cu meciul Irinei Bara. Sportiva noastră se va duela în runda inaugurală cu Astra Sharma, locul 124 WTA.







Ce nume importante vor juca marți la Paris:





Oceane Babel vs Elina Svitolina



Ashleigh Barty vs Bernarda Pera

Rafael Nadal vs Alexei Popyrin

Novak Djokovic vs Tennis Sandgren

Karolina Pliskova vs Donna Vekic

Carlo Suarez Navarro vs Sloane Stephens

Ekaterina Alexandrova vs Venus Williams.





30 mai - 13 iunie, are premii totale în valoare de €34.367.215, iar aceasta este ediția cu numărul 125. Campionii en-titre sunt Iga Swiatek și Rafael Nadal (de 13 ori câștigător la Paris). A loaded lineup \uD83E\uDD29



