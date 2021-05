Roland Garros (m): Alexander Zverev, în turul doi / A fost condus cu 2-0 la seturi de un jucător venit din calificări (Rezultatele zilei)

Karen Khachanov (Rusia/23) vs Jiri Vesely (Cehia) 6-1, 6-2, 6-3

Kei Nishikori (Japonia) vs Alessandro Giannessi (Italia) 6-4, (4)6-7, 6-3, 4-6, 6-4

Henri Laaksonen (Elveția) vs Yannick Hanfmann (Germania) 6-1, 6-3, 4-6, 6-2

Roberto Bautista (Spania/11) vs Mario Vilella (Spania) 6-4, 6-4, 6-2

Alejandro Davidovich (Spania) vs Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) 6-4, 6-4, 6-3

Fabio Fognini (Italia/27) vs Grégoire Barrère (Franța) 6-4, 6-1, 6-4

Márton Fucsovics (Ungaria) vs Gilles Simon (Franța) 6-4, 6-1, 7-6(5)

Pablo Andújar (Spania) vs Dominic Thiem (Austria/4) 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4

Enzo Couacaud (Franța) vs Egor Gerasimov (Belarus) 7-6(3), 6-4, 6-3

Pablo Carreño (Spania/12) vs Norbert Gombos (Slovacia) 6-3, 6-4, 6-3

Marcos Giron (SUA) vs Grigor Dimitrov (Bulgaria/16) 2-6, 4-6, 7-5, 3-0 (abandon)

Guido Pella (Argentina) vs Daniel Galán (Columbia) 6-3, 7-6(4), 7-5

Mackenzie McDonald (SUA) vs Emil Ruusuvuori (Finlanda) 4-6, 6-3, 7-6(4), 6-3

Christian Garín (Chile/22) vs Juan Ignacio Londero (Argentina) 3-6, 6-4, 7-6(6), 6-2.

Zverev a avut nevoie de aproape trei ore pentru a trece de Otte, scor 3-6, 3-6, 6-2, 6-2, 6-0. În turul următor, Sascha se va duela cu un alt jucător venit din calificări: rusul Roman Safiullin (181 ATP).Alexander Zverev (Germania/6) vs Oscar Otte (Germania) 3-6, 3-6, 6-2, 6-2, 6-0Roman Safiullin (Rusia) vs Carlos Taberner (Spania) 7-6(4), 1-6, 6-0, 6-2Laslo Djere (Serbia) vs Corentin Moutet (Franța) 6-3, (10)6-7, 7-6(2), 7-5​Miomir Kecmanovic (Serbia) vs Daniel Evans (Marea Britanie/25) 1-6, 6-3, 6-3, 6-4Turneul de la Roland Garros se dispută în perioada 30 mai - 13 iunie, are premii totale în valoare de €34.367.215, iar aceasta este ediția cu numărul 125. Campionii en-titre sunt Iga Swiatek și Rafael Nadal (de 13 ori câștigător la Paris).tina) 3-6, 6-4, 7-6(6), 6-2.