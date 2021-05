Prima surpriză la Roland Garros: Fostă lideră mondială, eliminată în turul întâi

Angelique Kerber, fostă lideră mondială, a fost eliminată surprinzător în turul întâi de la Roland Garros, 6-2, 6-4, de o jucătoare care nu se află în top 100.





Fosta lideră mondială Angelique Kerber (29 WTA) a fost eliminată de ucraineanca Anhelina Kalinina, aflată pe locul 139 în ierarhia mondială, în primul tur de la Roland Garros.



A fost 6-2, 6-4 într-o oră și 29 de minute pentru Kalinina. Ucraineanca în vârstă de 24 de ani nu are niciun turneu WTA câștigat în carieră.



În turul doi, Kalinina va da piept cu învingătoarea dintre Danielle Rose Collins (50 WTA) și Xiyu Wang (145 WTA).



Ajunsă la 33 de ani, Angelique Kerber a fost pe prima poziție mondială în septembrie 2016, iar de-a lungul carierei a câștigat 12 titluri WTA. Dintre acestea, trei sunt de Grand Slam: Australian Open (2016), US Open (2016) și Wimbledon (2018).



Turneul de la Roland Garros se dispută în perioada 30 mai - 13 iunie, are premii totale în valoare de €34.367.215, iar aceasta este ediția cu numărul 125. Campionii en-titre sunt Iga Swiatek și Rafael Nadal (de 13 ori câștigător la Paris).