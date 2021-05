Novak Djokovic, campion acasă la Belgrad - Victorie de moral înainte de Roland Garros

Djokovic l-a învins în finală pe slovacul Alex Molcan, scor 6-4, 6-3.



"A trecut ceva timp de când am jucat aici în faţa publicului. Am jucat aici în urmă cu o lună, la Serbia Open, fără public.



Să câştig trofeul aici după 10 ani este ceva special şi cum nu se putea mai bine înainte de Roland Garros. Joc bine, mă simt bine şi am petrecut timp de calitate cu familia mea" - Novak Djokovic.



Sârbul a mai câştigat turneul de la Belgrad în 2009 şi în 2011.



Djokovic ocupă locul cinci în topul sportivilor cu cele mai multe titluri la simplu câştigate în Era Open, după Jimmy Connors (109), Roger Federer (103), Ivan Lendl (94) şi Rafael Nadal (88), informează News.ro.



Ultimul punct al finalei:



\uD83C\uDFC6 2009 \uD83C\uDFC6 2011 \uD83C\uDFC6 2021 \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF8 @DjokerNole has his third title in Belgrade! #BelgradeOpen pic.twitter.com/zPKJVzX9fX

How it started (2009) ➡️ How it's going (2021)



A third title in Belgrade for @DjokerNole! #BelgradeOpen pic.twitter.com/FnJ14hSqUS