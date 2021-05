Sorana Cîrstea, prima reacție după finala pierdută la Strasbourg: Cum s-a descurcat în limba franceză

Sorana Cîrstea, prima declarație după finala de la Strasbourg



"A fost o săptămână bună pentru mine, astăzi adversara a jucat prea bine și merită acest trofeu. Sunt mulțumită de modul în care am jucat în această săptămână la Strasbourg.

Vreau să mulțumesc tuturor celor implicați în buna desfășurare a acestui eveniment: organizatori, sponsori, municipalitate, celor prezenți. M-au făcut să mă simt precum acasă" - Sorana Cîrstea, imediat după finala de la Strasbourg.



Here is Sorana Cirstea's runner 's-up speech in Strasbourg in English and a little bit in French. #IS21 pic.twitter.com/0bHa1eBfbj