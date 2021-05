Iga Swiatek, campioana de la Roland Garros, prea rușinată ca să-și salute idolul din circuitul mondial

A cucerit Roland Garros-ul la 19 ani, iar acum va trebui să fie la cel mai înalt nivel pentru a-și putea apăra titlul câștigat în luna octombrie a anului trecut. Iga Swiatek și-ar dori mai multe sfaturi din partea marelui său idol din tenisul mondial, dar din păcate programul încărcat stă în calea acestei dorințe.



Poloneza este deja un nume important în circuitul mondial: este văzută principala favorită la câștigarea trofeului pe Chatrier, însă este conștientă că va fi foarte greu cu atâtea adversare de top.



Swiatek are un mare idol în circuitul mondial, nimeni altul decât campionul en-titre de la Roland Garros, Rafael Nadal.



Emoțiile încă o stăpânesc atunci când se intersectează cu Rafa, deși și-ar dori să aibă mai mult curaj și să afle diferite secrete de la cel care a cucerit deja de 13 ori Grand Slam-ul parizian.



Într-o primă fază, Iga și-a propus să aibă curajul necesar să-l salute, momentan fiind dominată total de emoții.



"Poate într-o zi vom sta de vorbă, am discutat puțin anul trecut (n.r. după încheierea Roland Garros-ului), iar ieri m-a salutat. Pentru moment sunt prea copleșită măcar pentru a spune <salut>" - Iga Swiatek.



"Sunt o mare fană a lui Rafa și dacă voi avea șansa îl voi întreba diverse chestii și voi învăța din ele. Ar fi grozav, dar amândoi suntem atât de ocupați, așa că va fi foarte dificil de programat o asemenea discuție", a completat campioana en-titre de la Roland Garros.



Iga Swiatek



Swiatek și Nadal sunt campionii en-titre atât la Roma (titluri cucerite în urmă cu doar câteva zile), dar și la Roland Garros.

Turneul de la Roland Garros se dispută în perioada 30 mai - 13 iunie, are premii totale în valoare de €34.367.215, iar aceasta este ediția cu numărul 125. Campionii en-titre sunt Iga Swiatek și Rafael Nadal (de 13 ori câștigător la Paris).



\uD83E\uDD29This is me and Rafa just casually showing his quads...

Just kidding. You're so kind @RafaelNadal, thank you for taking the time before the match.

\uD83E\uDD29Oto ja, Rafa i jego udo...

A poważnie, dziękuję życzliwość, klasę i czas poświęcony przed meczem na zrobienie sobie tego zdjęcia. pic.twitter.com/smqsDV0qQt