Ce a declarat Sorana Cîrstea după ce s-a calificat în finala turneului de la Strasbourg

"A fost un meci foarte dificil. Cred că atât eu, cât și Magda, am jucat foarte solid și foarte bine. Chiar dacă am pierdut primul set, am simțit că pot juca mai bine. Apoi, am încercat să fiu mai inteligentă pe teren și să găsesc diverse soluții pentru a ataca și pentru a fi în control, iar asta a funcționat.





Au fost destule schimburi lungi de mingi, viteza a fost mare, ambele am lovit puternic, iar atunci când lovești puternic nu e ușor să schimbi direcția.





Sunt foarte fericită. Am venit la Strasbourg fără să știu exact cum mă voi simți pe teren, nu aveam mari așteptări, așa că e un sentiment grozav să fiu în finală", a spus Sorana, imediat după victoria din semifinale.

De știut:

Pentru titlu, Sorana se va duela cu învingătoarea partidei dintre Barbora Krejcikova (Cehia/38 WTA, cap de serie nr. 5) și Jule Niemeier (Germania/216 WTA).





Pentru calificarea în finală (a șasea din carieră), Sorana Cîrstea va primi 13.224 de euro și 180 de puncte în ierarhia WTA de simplu (va urca cel puțin până pe locul 53). Dacă va câștiga turneul, Sorana va intra în Top 50 mondial (va ocupa locul 49).





Sorana confirmă astfel forma extrem de bună în care se află. Cu doar o lună în urmă, românca a câștigat turneul de la Istanbul, primul după o așteptare de 13 ani (al doilea din carieră).





Sorana Cîrstea va avea parte de un debut dificil la Roland Garros: o va întâlni pe Johanna Konta (20 WTA) în primul tur.





"Internationaux de Strasbourg" face parte din categoria WTA 250, se dispută pe zgură, are premii în valoare de $235.238, iar campioana en-titre este Elina Svitolina (2020).

Cîrstea a învins-o, în penultimul act, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-2 , pe poloneza Magda Linette, locul 48 şi cap de serie numărul 8, după un meci de două ore şi opt minute.