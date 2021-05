Ce trebuie să facă Serena Williams pentru a câștiga Roland Garros / Părerea lui Mats Wilander despre șansele americancei

Serena Williams are doar trei succese pe zgura pariziană din cele 23 titluri de Grand Slam, iar ultimul datează din 2015. Ultimul turneu de Grand Slam câştigat de americancă a fost Australian Open 2017, transmite Agerpres





Campioana americană a atins patru finale de Grand Slam în 2018 şi 2019, dar anul trecut nu a reuşit să treacă de optimi la Roland Garros.





Suedezul, expertul canalului Eurosport la Paris, a opinat că Serena trebuie să se inspire de la Roger Federer, care şi-a schimbat jocul cu patru ani în urmă şi a câştigat apoi alte trei Grand Slam-uri.





''Nu am văzut că în ultimii ani Serena şi-a dezvoltat jocul. Este cam aceeaşi Serena pe care o vedem de atâta timp. Şi la vârsta ei, dacă nu schimbă puţin ceva, să devină mai creativă, nu cred că Serena poate domina aceste jucătoare din prezent, care servesc bine, lovesc tare mingea. Ea concurează cu aceleaşi arme contra fetelor de azi. Ea are nevoie să spună că 'joc acest tenis de 22 de ani, am câştigat 23 de turnee majore. Trebuie să schimb ceva şi asta voi face''', a spus Wilander.





Wilander a adăugat că nu crede că Williams va reuşi tocmai la Roland Garros să egaleze recordul de 24 Grand Slam-uri deţinut de Margaret Court.





''Cred că Serena este în aceeaşi barcă cu Federer. Adică hai să mergem la Paris, să sperăm că vom câştiga un meci, două sau trei. Şi asta ar fi un incredibil bonus pentru încrederea ei, în experienţa de a juca meciuri pe stadioane mari şi sperăm cu ceva fani în tribune. Apoi poate duce acea experienţă proaspătă la Wimbledon şi apoi la US Open. Poate s-o bată pe Iga Swiatek? Cu siguranţă, Serena poate bate pe oricine, într-o anumită zi. Dar poate s-o facă pe durata a şapte meciuri la rând pe zgură? Foarte nesigur'', a adăugat suedezul, care are şapte titluri de Grand Slam în palmares.

Turneul de la Roland Garros se dispută în perioada 30 mai - 13 iunie, are premii totale în valoare de €34.367.215, iar aceasta este ediția cu numărul 125. Campionii en-titre sunt Iga Swiatek și Rafael Nadal (de 13 ori câștigător la Paris).