VIDEO Sunetul muzicii pe Chatrier

​Roger Federer a bifat primul antrenament pe Philippe Chatrier. Marele campion elvețian va participa la Roland Garros, turneu unde, conform tragerii la sorți, se va afla pe aceeași parte de tablou cu Novak Djokovic și Rafael Nadal.







Într-un traseu virtual, campionul din Basel s-ar putea duela cu Djokovic în sferturi, iar cu Nadal în semifinale.







Roger s-a impus o singură dată la zgura pariziană, la ediția din 2009. Venit la Paris pentru a acumula meciuri oficiale, elvețianul a precizat că nu are mari așteptări și că e conștient de faptul că nu are mari șanse la câștigarea Roland Garros-ului.











Până acolo, fanii lui Mister Perfect (și nu numai) se pot bucura cu sunetul pe care îl face mingea atunci când întâlnește racheta elvețianului.

Cu cine vor juca primii favoriți în turul I:



Novak Djokovic (1) vs Tennys Sandgren (66 ATP)

Daniil Medvedev (2) vs Alexander Bublik (37 ATP)

Rafael Nadal (3) vs Alexei Popyrin (62 ATP)

Dominic Thiem (4) vs Pablo Andujar (68 ATP)

Stefanos Tsitsipas (5) vs Jeremy Chardy (58 ATP)

Alexander Zverev (6) vs Un jucător din calificări

Andrey Rublev (7) vs Jan-Lennard Struff (42 ATP)

Roger Federer (8) vs Un jucător din calificări.



Posibile sferturi, dacă favorții își vor respecta statutul:



Novak Djokovic (1) vs Roger Federer (8)

Rafael Nadal (3) vs Andrey Rublev (7)

Alexander Zverev (6) vs Dominic Thiem (4)

Stefanos Tsitsipas (5) vs Daniil Medvedev (2).





Turneul de la Roland Garros se dispută în perioada 30 mai - 13 iunie, are premii totale în valoare de €34.367.215, iar aceasta este ediția cu numărul 125. Campionii en-titre sunt Iga Swiatek și Rafael Nadal (de 13 ori câștigător la Paris).