Naomi Osaka și decizia unică luată înainte de Roland Garros

Alături de mesaj, Osaka a postat și două videoclipuri: unul cu Venus Williams la doar 14 ani, când tatăl acesteia a intervenit într-un moment în care reporterul o întreba despre încrederea sa ca jucătoare profesionistă. În celălalt, Marshawn Lynch, jucător al echipei de fotbal american Seattle Seahawks, spune că ia parte la o conferință de presă pentru Super Bowl doar pentru a nu fi amendat.

"Bună tuturor! Sper că sunteți toți bine, scriu această postare pentru a spune că nu voi lua parte la conferințele de presă de la Roland Garros.Am simțit de multe ori că lumea nu ia în considerare sănătatea mintală a sportivilor și acest lucru pare adevărat de fiecare dată când văd o conferință de presă sau iau parte la una. De multe ori stăm acolo și primim întrebări pe care le-am mai primit de mai multe ori sau întrebări care ne fac să ne îndoim de noi înșine și nu vreau să mă supun unor oameni care nu au încredere în mine.Am văzut mulți atleți care au cedat după o înfrângere în sala de conferințe și știu că și voi ați văzut. Consider că toată această situație lovește o persoană în momentul în care se află la podea și nu înțeleg motivul din spatele acestui lucru.Neparticiparea mea la conferințe nu are nicio legătură personală cu turneul, există câțiva jurnaliști care m-au intervievat încă de când eram mică, așa că am o relație de prietenie cu cei mai mulți dintre ei. Totuși, dacă organizațiile cred că pot spune în continuare "ia parte la conferințe sau vei fi amendată" și vor continuă să ignore sănătatea mintală a atleților, care reprezintă piesă de bază a colaborării lor, atunci va trebui să râd.Oricum, sper că o mare parte din amenda pe care o voi primi pentru acest lucru să meargă la o organizate caritabilă pentru sănătatea mintală",Nipona încă nu a reușit să treacă de turul trei de la French Open declarând că zgura este o suprafață care îi pune probleme . Osaka a fost surprinsă la Paris antrenându-se alături de Ashleigh Barty (locul 1 mondial și câștigătoare la Roland Garros în 2019).