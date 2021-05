WTA Strasbourg: Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi / Victorie în trei seturi cu Venus Williams

A fost 6-1 2-6, 6-1 pentru Cîrstea, iar jucătoarea noastră a făcut pasul în optimile întrecerii care face parte din categoria "WTA 250".

Sealed with an ace \uD83D\uDCA5@sorana_cirstea beats Venus Williams for the first time in her career!#IS21 pic.twitter.com/zDsKTAbaZZ