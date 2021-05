Bianca Andreescu, în optimi la Strasbourg după o victorie categorică

Bianca Andreescu se pregătește pentru Roland Garros participând la turneul de la Strasbourg, competiție unde sportiva care reprezintă Canada s-a calificat luni în optimi.



Andreescu a bifat o victorie categorică, scor 6-1, 6-2, împotriva sportivei Andrea Lazaro Garcia (locul 279 WTA).



Favorită numărul unu, Bianca a avut nevoie de doar 61 de minute pentru a se impune.

De știut:



Pentru un loc în sferturi, Andreescu se va duela cu Maryna Zanevska (259 WTA).

"Internationaux de Strasbourg" face parte din categoria WTA 250, se dispută pe zgură, are premii în valoare de $235.238, iar campioana en-titre este Elina Svitolina (2020).



Ultimul punct al partidei dintre Andreescu și Garcia:

