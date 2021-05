ATP Lyon: Stefanos Tsitsipas și Cameron Norrie se vor duela pentru titlu

Grecul Stefanos Tsitsipas și britanicul Cameron Norrie vor disputa finala turneului ATP de la Lyon, dotat cu premii totale de 419.470 de euro.

Sâmbătă, în semifinale, Tsitsipas (6 ATP, cap de serie nr. 2) a trecut de italianul Lorenzo Musetti (88 ATP), în trei seturi, scor 4-6, 6-3, 6-0. Meciul a durat o oră și 42 de minute.

În cealaltă semifinală, Norrie (49 ATP) a avut nevoie de o oră şi 6 minute pentru a-l învinge pe rusul Karen Khachanov (26 ATP, cap de serie nr. 8), scor 6-1, 6-1.

Stefanos Tsitsipas are în palmares șase titluri ATP: Stockholm (2018), Marsilia, Estoril, Turneul Campionilor (2019), Marsilia (2020) și Monte Carlo. De cealaltă parte, Cameron Norrie se află la a treia finală în circuit: a pierdut la Auckland (2019) și Estoril (2021).

Turneul de la Lyon face parte din categoria ATP 250, se dispută pe zgură și are premii totale în valoare de 419.470 de euro.

Racing to the finish line \uD83C\uDFC1



8️⃣ straight games for @steftsitsipas as he books his place in the Lyon final with a 4-6, 6-3, 6-0 win against Musetti.



\uD83D\uDCF9: @TennisTV | @OpenParcARA pic.twitter.com/nhK0CflF8X