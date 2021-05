Cori Gauff a câștigat al doilea titlu din carieră - Campioană la Parma la doar 17 ani

Gauff, cap de serie numărul 3, a avut nevoie de o oră și 15 minute pentru a se impune în fața chinezoaicei.

Pe parcursul turneului, Cori a mai trecut de Kaia Kanepi (66 WTA), Camila Giorgi (83 WTA), Amanda Anisimova (40 WTA) și Katerina Siniakova (68 WTA).

Pentru performanța înregistrată la Parma, Cori Gauff va primi un premiu în valoare de 23.548 de euro și 280 de puncte în clasamentul WTA (va urca pe locul 25, cea mai bună clasare din carieră).

În vârstă de 17 ani, Gauff mai are în palmares titlul de la Linz (2019).

