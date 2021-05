WTA Parma: Cori Gauff s-a calificat în a doua finală din carieră / Duel cu Qiang Wang

Coco Gauff (SUA) şi Qiang Wang (China) vor fi adversare în finala turneului WTA din oraşul italian Parma (Italia), dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, transmite site-ul tennisactu.net.

Coco Gauff, locul 30 mondial şi cap de serie nr. 3, a dominat-o în semifinale pe jucătoarea cehă Katerina Siniakova (68 WTA) la capătul unui meci de trei seturi, 7-5, 1-6, 6-2.

În a doua semifinală, Qiang Wang (48 WTA, a șasea favorită) a trecut de altă americancă, Sloane Stephens (65 WTA), după două seturi, 6-2, 7-6(3).

Gauff, în vârstă de numai 17 ani, s-a calificat în a doua sa finală, ea având şansa de a câştiga al doilea titlu din carieră după cel de la Linz (Austria) din 2019.

Simply no stopping her ⚡️ \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDF8 @CocoGauff is into her first career WTA final on clay, beating Siniakova 7-5, 1-6, 6-2 in Parma! #EmiliaRomagnaOpen pic.twitter.com/lzbZuq5iac

A hard-fought comeback from 5-1 down! \uD83D\uDC4A



\uD83C\uDDE8\uD83C\uDDF3 Wang gets the win over Sloane Stephens to book a spot in the Parma final, her first time back in a final since 2018.#EmiliaRomagnaOpen pic.twitter.com/EtIuJvqs2s